Başkan Doğanay, yangın mağduru aileyi ziyaret etti

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçeye bağlı Kamanlar Mahallesi'nde bir süre önce evi yanan Güldane Örme ve ailesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Doğanay, en büyük tesellilerinin olayda can kaybı yaşanmaması olduğunu belirtti.

Belediye olarak aileye destek vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Doğanay, "Güldane ablamızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamış olması. Belediye olarak desteğimiz sürecek." ifadelerini kullandı.