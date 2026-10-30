Başkan Emrah Özdemir'in amcası Muzaffer Özdemir cuma namazı sonrası defnedilecek

Başkan Emrah Özdemir'in amcası Muzaffer Özdemir cuma namazı sonrası defnedilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, amcası Muzaffer Özdemir'in vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Özdemir, cenazenin cuma namazının ardından Fatih Sultan Mehmet Camisi'nden kaldırılarak Derbent Mezarlığı'na defnedileceğini açıkladı.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in amcası Muzaffer Özdemir hayatını kaybetti.
Başkan Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, amcasının vefatını duyurdu.
Amcası Muzaffer Özdemir'e Allah'tan rahmet dileyen Özdemir, "Baba yarım, kıymetli amcam Muzaffer Özdemir Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi, cuma namazına müteakip Fatih Sultan Mehmet Camisi'nden kaldırılarak Derbent Mezarlığı'na defnedilecektir. Kıymetli amcama Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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