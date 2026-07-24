Bornova’da Doğanlar için hizmet seferberliği - Son Dakika
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Bornova’da Doğanlar için hizmet seferberliği

Bornova’da Doğanlar için hizmet seferberliği
24.07.2026 11:22  Güncelleme: 11:24
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Doğanlar Mahallesi'nde kentsel dönüşümle artan altyapı ve sosyal alan ihtiyaçlarını yerinde inceledi, park yenileme, yol çalışmaları ve dere ıslahı için talimat verdi.

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Doğanlar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm ve artan nüfusla birlikte yoğunlaşan altyapı ile sosyal alan ihtiyaçlarını yerinde inceledi, park yenileme, yol çalışmaları ve dere ıslahı gibi acil sorunların çözümü için düğmeye bastı. Muhtar ve birim müdürlerinin eşlik ettiği şafak mesaisinde mahallenin ihtiyaçları yerinde tespit edilerek hızlı aksiyon planı oluşturuldu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, rutin saha ziyaretleri kapsamında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Doğanlar Mahallesi'ne çıkarma yaptı. Ziyarette Başkan Eşki'ye Doğanlar Mahalle Muhtarı Eyüp Kocatepe, Doğanlar Spor Kulübü Başkanı İbrahim Çam ve belediyenin ilgili birim müdürleri eşlik etti. Sokak sokak gezilerek mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Eşki, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlere anında talimat verdi.

DOĞANLAR'A YAKIŞAN DÖNÜŞÜM VE ALTYAPI ATILIMI

Doğanlar Mahallesi'nin kentsel dönüşümle birlikte hızla büyüdüğünü belirten Başkan Eşki, nüfus artışının getirdiği yol ve yeşil alan ihtiyaçlarına dikkat çekti. Uzun Alioğlu Parkı'nın modern bir çehreye kavuşturulması için çalışmaların derhal başlayacağını müjdeleyen Eşki, yolların elden geçirileceğini ve dere ıslahı konusunda İZSU ile koordineli bir çalışma yürüteceklerini vurguladı. Mevcut sağlık ocağı, spor sahası ve kent bostanına ek olarak mahalleye değer katacak yeni projelerin de hızla hayata geçirileceği belirtildi.

ÖMER EŞKİ: "BÖLGEYİ DAHA YAŞANABİLİR BİR ÇEHREYE KAVUŞTURACAĞIZ"

Mahalle turunun ardından değerlendirmelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şunları söyledi:

"Bugün günü Doğanlar Mahallesi'nde karşıladık. Doğanlar; kentsel dönüşümün çok hızlı olduğu, nüfusun ve buna bağlı olarak park ile yol ihtiyaçlarının hızla arttığı bir bölge. Muhtarımız ve spor kulübü başkanımızla birlikte ihtiyaçları yerinde tespit ettik. En kısa sürede Uzun Alioğlu Parkı'nı yeniden elden geçirip Doğanlar'a yakışır hale getireceğiz. Artan yol talepleri için ekiplerimizi buraya yönlendiriyoruz. Dere üzerindeki sıkıntıları İZSU'ya bildirerek çözüm yollarını paylaşacağız. Doğanlar'ı daha yaşanabilir, daha güzel bir hale getirmek için vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ömer Eşki, Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova’da Doğanlar için hizmet seferberliği - Son Dakika

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