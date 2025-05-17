Başkan Eşki, U18 Basketbol Takımına Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türkiye Şampiyonası'na katılacak Bornova Belediyespor U18 Basketbol Takımı ile bir araya gelerek başarılar diledi.

Belediye Başkanı Ömer Eşki, U18 Basketbol Takımı ile bir araya gelerek Türkiye Şampiyonası öncesi başarılar diledi. Oyunculara centilmenliğin ve mücadele ruhunun önemini anlatan Eşki, "Kazansak da kaybetsek de önemli olan iyi mücadele etmek" dedi.

19-25 Mayıs günleri arasında Mersin'de düzenlenecek U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda ülke genelinden 16 takım mücadele edecek. Bornova'nın temsilcisi, Karşıyaka, Vamos ve İstanbul Ticaret Odası takımları ile D Grubu'nda yer alacak. U18 Erkek A Ligi'ni dördüncü sırada tamamlayan Bornova Belediyespor, önce bölge, ardından Anadolu Şampiyonaları'nda gösterdiği performansla Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.