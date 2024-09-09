Trabzon'dan Şehit Üsteğmen Ayar için Taziye

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için taziye mesajı yayımladı.

Genç, mesajında, milletin bağımsızlığı ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canını ortaya koyan kahraman şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın acısını derin bir üzüntüyle paylaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şehidimizin ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına, Trabzon halkına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.Vatan toprağı uğruna şehit olan evladımızın aziz hatırası, daima milletimizin kalbinde yaşayacak. Kahraman şehidimizin kanı asla yerde kalmayacak, teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi azimle sürdüreceğiz. Rabbim şehidimize rahmet eylesin, ailesine güç ve sabırlar versin. Milletimizin başı sağ olsun."