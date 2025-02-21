Başkan Gerenli, Sevgi Mahallesi Muhtarı'na Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Başkan Gerenli, Sevgi Mahallesi Muhtarı'na Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, geri dönüşüme destek veren Sevgi Mahallesi Muhtarı Nilüfer Karabacak'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Mahalle sakinleriyle birlikte topladığı atıklarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluşturan Karabacak'ın çabaları takdir edildi.

21.02.2025 11:16  Güncelleme: 11:50
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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, mahalleli ile birlikte topladığı atıklarla geri dönüşüme destek veren Sevgi Mahallesi Muhtarı Nilüfer Karabacak'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, mahalle sakinleriyle birlikte topladığı atıkları Lüleburgaz Belediyesi'nin Mobil Atık Toplama Aracı'na teslim ederek karşılığında dönüşüm kartlarına yüklenen puanlarla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veren Sevgi Mahallesi Muhtarı Nilüfer Karabacak'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Sevgi Mahallesi Muhtarlığı'nda gerçekleşen ziyarete, Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan, Temizlik İşleri Müdür Vekili Zeynep Birinci, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Çetin Çivi de katıldı.

"Mahallelerimizi ve yaşadığımız kenti temiz tutmalıyız"

Başkan Murat Gerenli, muhtar Karabacak'a teşekkür ederek, "Gönüllülük usulüyle yapılan şeyler çok güzel. Bir kere kentimizi temiz tutmalıyız. Evimiz gibi sokaklarımızı, mahallelerimizi ve yaşadığımız kenti temiz tutmalıyız. Yaptığınız her şey için bütün gönüllülere, mahallemize, muhtarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan da "Atatürk'ün izinde hep birlikte temiz bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Gerenli, daha sonra muhtar Nilüfer Karabacak'a Atatürk biblosu hediye etti.

"Temiz bir dünyayı herkes hak ediyor bence"

Karabacak ise "Mahallelim bana çok destek oluyor. Bu atıkların hepsi mahallemin getirdiği atıklar. Kasa getiren, çevrede gördüğü atıkları getiren var. Evlerinden şişe toplayıp getiren var. Mahallelim sağ olsun. Benim kendi başıma bir şeye çabalamam çok anlam ifade etmez. Onlar yanımda olduktan sonra ben güç alıyorum. Bu atıklar toplanıyor. Çevremiz kirli olmasın. Temiz bir dünyayı herkes hak ediyor bence" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Gerenli, Sevgi Mahallesi Muhtarı'na Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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