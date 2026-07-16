Başkan Gün, Başarıları Kutladı

Demirköy ilçesinde, katıldıkları çeşitli organizasyonlarda başarı elde eden sporcular, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

Kırklareli Muaythai İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Muay Thai Sporu Zekayı Geliştirir, Bedeni Güçlendirir" turnuvasında dereceye giren sporcular, elde ettikleri başarıları Başkan Gün ile paylaştı.

Demirköy Belediyesi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Demirköy'ün sporun her branşında ve her platformda en iyi şekilde temsil edilmeye devam edileceği kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden "Sağlıklı Hayat Merkezi" çağrısı

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan ücretsiz sağlık ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaya davet etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlara geniş kapsamlı hizmetler sunulduğu belirtildi.

Tüm vatandaşların merkeze davet edildiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde ücretsiz olarak diyetisyen, fizyoterapi, psikolog, sosyal destek, çocuk gelişimi ve sigara bırakma polikliniği hizmetlerimizden faydalanabilir ve destek alabilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için tüm vatandaşlarımızı merkezlerimize bekliyoruz."

Vatandaşların, sunulan hizmetlerle ilgili detaylı bilgiye ve randevu işlemlerine "shm.saglik.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşabileceği kaydedildi.