Başkan Güngör Esnaflarla Kahvaltıda Buluştu

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, esnafla kahvaltıda bir araya geldi.

Güngör, Nallıhan Belediyesi Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen programda esnafın sorunlarını dinledi.

Esnafın sorularını da yanıtlayan Güngör, "Sabahın bereketi muhabbetle birleşti. Nallıhan'ımızın emektar, alın teriyle çalışan esnaflarıyla sabah kahvaltısında aynı sofrada buluştuk. Güzel bir güne, içten sohbetlerle ve dayanışma ruhuyla başladık. İlçemizin kalbi olan esnaflarımızın fikirlerini dinledik, sorunları, çözüm yolları üzerine konuştuk. Güler yüzler, sıcak çaylar ve samimi muhabbetler eşliğinde geçen bu buluşma, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesi oldu. Hep birlikte daha güçlü, daha üretken bir Nallıhan için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.