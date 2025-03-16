Başkan İlbey, Yaşlı ve Hastaları Ziyaret Etti

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçede ikamet eden yaşlıları ve hastaları ziyaret etti.

Yaşlılar ve hastaları evlerinde ziyaret eden İlbey, ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ve destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ramazan ayının manevi ikliminde yaşlıları ve hastaları ziyaret ettiklerini belirten İlbey, "Yaşlılarımıza duyduğumuz sevgi ve saygı her zaman en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Yaşlılarımız bizim için çok kıymetlidir, onlar toplumumuzun göz bebeğidir. Yaşlılara sahip çıkmak kültürel değer ve tarihe sahip çıkmaktır." dedi.

Aileler ise ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, İlbey'e teşekkür etti.