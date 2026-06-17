Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ziyaret

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Marfa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek kurumda yürütülen eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Marfa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette merkez müdürü Rabia İncepınar, müdür yardımcısı Hatice Ekici ve kurum yetkilileri tarafından Başkan Kahveci'ye; dil ve konuşma bozukluğu, bedensel yetersizlik, öğrenme güçlüğü ve otizm spektrum bozukluğu bulunan bireylere yönelik sürdürülen eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Sınıfları ve eğitim alanlarını gezen Kahveci, öğrenciler ve eğitimcilerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerine katkı sağlayan öğretmenler ve kurum çalışanlarının çalışmalarının önemli olduğunu belirten Kahveci, bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını destekleyen faaliyetlerin değerli olduğunu ifade etti. Ziyaret sonunda, özel gereksinimli bireylerin gelişimine ve toplumsal yaşama katılımlarına sundukları katkılar için Rabia İncepınar, Hatice Ekici ve tüm kurum çalışanlarına teşekkür edildi.