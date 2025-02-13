Başkan Kaya'dan İlbank Kesintilerine Tepki: 'Adaletsizlik Var!'

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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyenin İlbank'tan aldığı payların her yıl düzenli olarak artarken seçimden sonra azaldığına dikkati çekerek, "Bu azalışı, 'kesintilerle' açıklamaya çalışacaklar. Bu belediyeyi AKP yönetirken neden kesinti yapılmamış da şimdi yapılıyor? Üstelik bizden kesilen bu borçları, bizden önceki AKP yönetimi yapmadı mı? Onların bırakıp gittiği borcu, adaletsiz bir şekilde bizden kesmelerinin tek bir amacı vardır, o da vatandaşımıza yaptığımız hizmeti engellemek, bizi çalışanlarımıza maaş ödeyemez hale getirmektir" dedi.

İlbank'tan Ortahisar Belediyesi'ne verilen payları gösteren son 5 yıllık tabloyu paylaşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İlbank'ın 2020'de 6 milyon 880 bin, 2021'de 9 milyon 810 bin, 2022'de 13 milyon 311 bin, 2023'te 34 milyon 105 bin, 2024'te 70 milyon 647 bin, 2025'te ise 59 milyon 968 bin lira ödediğini söyledi.

2020 yılından itibaren düzenli olarak artan belediye paylarının 2025'te azalmasına tepki gösteren Başkan Kaya, "Geçen yıl Ocak ayında belediyenin kasasına giren para 70 milyon 647 bin lira olurken, 2025'in Ocak ayında bu tutar 59 milyon 968 bin lira oldu. Her yıl artan para, belediye yönetimi bize geçtikten azalıyorsa burada ciddi bir adaletsizlik, büyük bir haksızlık var demektir. Bu haksızlık da, 'Ahmet Kaya'ya değil, Ortahisar'da yaşayan 330 bin 836 vatandaşımıza yapılmaktadır" diye konuştu.

Muhalif belediyelere yapılan baskıların, iktidarın 31 Mart'ta yaşadığı seçim yenilgisinden kaynaklandığını dile getiren Başkan Kaya, "Birazcık vicdan sahibi olan bir insan, bu tabloyu incelediğinde hemen şu soruyu sorar; 'Ortahisar Belediyesi'nin İlbank'tan aldığı ve 2020'den 2024'e kadar her yıl düzenli olarak artan pay, 2025'te neden bir anda düşüşe geçti?' Nedeni çok açık, 2024'e kadar belediyeyi AKP yönetiyordu, Mart 2024'ten sonra belediye yönetimi değişti. İşte bunu hazmedemeyenler, Ortahisar'da yaşayan vatandaşlarımıza adeta, 'Siz nasıl belediyeyi bize vermezsiniz?' diyerek ceza kesiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bu belediyeyi AKP yönetirken neden kesinti yapılmamış da şimdi yapılıyor?"

Belediye payından yapılan kesintilerin önceki dönemin borçlarından oluştuğunun altını çizen Başkan Kaya, "Şimdi kalkıp bu azalışı, 'kesintilerle' açıklamaya çalışacaklar. İyi de yıllardır bu belediyeyi AKP yönetirken neden kesinti yapılmamış da şimdi yapılıyor? Üstelik bizden kesilen bu borçları, bizden önceki AKP yönetimi yapmadı mı? Onların bırakıp gittiği borcu, adaletsiz bir şekilde bizden kesmelerinin tek bir amacı vardır, o da vatandaşımıza yaptığımız hizmeti engellemek, bizi çalışanlarımıza maaş ödeyemez hale getirmektir" diye konuştu.

"Halkımıza hizmet etmeyelim, çalışanımıza da maaş ödemeyelim istiyorlar"

İlbank'tan gelen paranın personel giderlerini karşılamaya bile yetmediğini belirten Başkan Kaya, "Ocak ayı personel giderlerimiz 85 milyon 585 milyon lira. Kasaya giren parayla bu giderlerin ödenmesi mümkün değil. Nasıl hizmet edeceğiz, nasıl maaş ödeyeceğiz? Halkımıza hizmet etmeyelim, çalışanımıza da maaş ödemeyelim istiyorlar" dedi.

Belediye borçlarının ödenmesine değil, ödenme yöntemine itiraz ettiklerini vurgulayan Başkan Kaya, "Biz, 'Önceki yönetimin yaptığı, ödemediği ve bize bıraktığı borcu ödemeyeceğiz' demiyoruz. Dediğimiz şudur; belediyemizin mevcut ekonomik durumunda hizmet yapmamızı zora sokacak şekilde üzerimize gelinmesin. Kesinti yapılacaksa da, makul ve adil bir şekilde yapılsın" ifadelerini kullandı.

Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim itirazımız, çifte standardadır, yapılan haksızlığadır. Nasıl ki biz sadece CHP'li seçmenlere hizmet etmiyor, halkımızı tümüyle kucaklıyorsak, hiçbir ayrım yapmıyorsak, iktidardan da aynı şeyi bekliyoruz. Ama milletimiz yapılan haksızlığı görüyor. Büyüklerimiz ne demiş; 'Zulüm ile abat olanın akıbeti, er geç berbat olur.' Halkımızı cezalandırmaktan başka hiçbir işe yaramayan bu mücadelenin kaybedeni kesinlikle iktidar olacaktır."