Başkan Kaya'dan Kayyum Açıklaması

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, " Trabzon'un böyle bir konu ile anılıyor olmasından, belediyemizin böyle bir konuya alet ediliyor olmasından son derece üzüntü duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Trabzon'da karşılanması sırasında "Ortahisar'a da kayyum atanır mı? Atanırsa çok güzel olur." şeklindeki diyalogların AK Partili bir siyasetçi tarafından kendilerine iletildiğini ve bu sözlere tepki koyduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu ile konuyu görüştüklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Sayın Uraloğlu bulunduğu ortamda kesinlikle böyle bir konunun konuşulmadığını söyledi. Bizi iyi tanıdığını ve asla böyle bir düşüncelerinin olmadığını ifade etti. Ben de 'Sayın Bakan siz duymamış olabilirsiniz ama konu konuşulmuş ve bize aktarıldı.' dedim. Bu tür diyalogların Trabzon'a zarar verdiğini ve bu durumdan büyük üzüntü duyduğumu ilettim. Trabzon'un böyle bir konu ile anılıyor olmasından, belediyemizin böyle bir konuya alet ediliyor olmasından son derece üzüntü duyuyorum. Milletimizin iradesini ve demokrasiyi tanımayan bu tür sözleri kabul etmek mümkün değildir. Ortahisar'da önceki seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş seçmenler de dahil, farklı siyasi kimliklere sahip 82 bini aşkın vatandaşımızın oyuyla, tarihi bir oy oranı ve destekle belediye başkanı seçildik."