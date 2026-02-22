Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Özkaymaklı'da: "18. Madde Uygulamasında Hiç Kimsenin Mağdur Olmasına İzin Verilmeyecek"

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çukurçayır Mahallesi Özkaymaklı mevkiinde 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek 18. madde uygulamasında hiç kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirterek, "Geldiğimiz noktada, vatandaşımızın menfaatine olacak şekilde bu sorunu çözeceğiz. Hiç kimse belediye yönetiminin kendisini mağdur edeceğini düşünmesin" dedi.

Başkan Kaya, Çukurçayır Mahallesi Özkaymaklı mevkiinde gerçekleştirilecek 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi uygulamasına ilişkin düzenlenen bilgilendirme toplantısında, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Özkaymaklı Camii Lokali'ndeki toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender de katıldı.

Daha önce belediyede yapılan görüşmelerin ardından mahalle halkıyla yeniden bir araya gelen Kaya, vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinledi. Toplantıda, bölgeye yönelik imar çalışmalarına ilişkin bilgi verilerek, planlama sürecinin Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile görüşme halinde yürütüldüğü ve mahalle sakinlerinin haklarının en adaletli şekilde korunacağı vurgulandı.

Uygulamanın yasal bir zorunluluk olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın menfaatine olacak şekilde çözümler üretmeye çalışıyoruz"

"Özkaymaklı mahallemizde gerçekleştirilecek bir 18. madde uygulaması var. Bu konuyla ilgili mahallemizden bir grup arkadaşımız belediyemizi ziyaret ettiler. Bu konu bize iletildiği andan itibaren samimiyetle inisiyatif alıp, 'Nasıl çözeriz' diye mücadele ettik. Geldiğimiz noktada, vatandaşımızın menfaatine olacak şekilde bu sorunu çözeceğiz. Hiç kimse belediye yönetiminin kendisini mağdur edeceğini düşünmesin. Benim olduğum yerde hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına izin verilmez. Bu uygulamalar tamamen yasal bir zorunluluğun sonucu, yani yasanın verdiği hükümlere bağlı olarak bunu yapıyoruz. Keyfi bir uygulama söz konusu değil. Biz de bu yasal sınırlar içerisinde kalarak vatandaşımızın menfaatine olacak şekilde çözümler üretme derdindeyiz. Bunu da birbirimizle konuşarak, en güzel çözümleri üreterek aşacağız."

Uygulama sürecinin, vatandaşlarla istişare halinde ve mağduriyetleri en aza indirecek şekilde yürütüleceğini belirten İskender de Ortahisar'daki tüm uygulamaların da aynı hassasiyet gözetilerek yapıldığını dile getirdi.

Toplantı, mahalle sakinlerinin sorularının yanıtlanması ve görüş alışverişinin ardından sona erdi.