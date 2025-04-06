Başkan Kıraç'tan AA'ya 105. yıl mesajı

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Kıraç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Ajansı, 105 yıldır halkımızı doğru ve güvenilir bilgiyle buluşturarak ülkemizin hafızasına katkı sunmaktadır. Bu köklü geçmişin gururunu taşıyan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."