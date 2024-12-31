Başkan Köse, Muhtarlarla Mahalle Sorunlarını Görüştü

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Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

(KARABÜK)- Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda, mahallelerin sorunları ele alındı.

Belediye Başkanı Elif Köse, 2025 yılı öncesi ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada, mahallelerin sorun ve çözümleri ele alındı. Toplantıya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal, Serkan Adabaş ve muhtarlar katıldı. Başkan Köse, muhtarlara yeni yıl hediyeleri takdim etti. Muhtarlar, gösterdiği nezaket ve iş birliğine verdikleri önem için Başkan Köse'ye teşekkürlerini iletti.

"Safranbolu'yu daha güzel bir yer haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Köse, muhtarlara teşekkür ederek, "2025 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Sizlerle el ele vererek Safranbolu'yu daha güzel bir yer haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantının ardından Başkan Köse ve muhtarlar, Safranbolu Belediyesi Halk Otobüsü ile seyahat ederek, Yılbaşı Panayırı'na katıldı.