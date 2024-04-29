Başkan Kotan, Konyaaltı'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Kotan, Konyaaltı'da Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Kotan, Konyaaltı\'da Vatandaşlarla Buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Doyran ve Bahtılı Mahalleleri'nde vatandaşlarla ve esnafla buluşarak, daha yaşanabilir bir Konyaaltı için çalışacaklarını söyledi.

29.04.2024 13:55  Güncelleme: 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, hafta sonu Doyran ve Bahtılı Mahalleleri'nde vatandaşlarla ve esnafla buluştu. Başkan Kotan, "Daha yaşanabilir bir Konyaaltı için hep birlikte gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.

Başkan Kotan, hafta sonu ilk olarak Doyran Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Kotan, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ile Doyran Mahallesi sakinlerinden merhum Mehmet Öztürk için düzenlenen mevlüt yemeğine katıldı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Kotan, daha sonra Doyran Mahallesi'nde bulunan pazar yerine giderek esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"

Esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Kotan, pazar yeri esnafının ve vatandaşların sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Başkan Kotan, "İlçemizin kırsal bölgesinden kent merkezine kadar her noktasında sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Daha yaşanabilir bir Konyaaltı için hep birlikte gece gündüz demeden çalışacağız. Sorunlarınızı ve beklentilerinizi elimizden gelen en kısa sürede çözmeye hazırız" diye konuştu.

MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU

Başkan Kotan, pazar akşamı ise ilk olarak Bahtılı Mahallesi'nde Hatice Sert ve Gökhan Yılmaz çiftinin, daha sonra da Çakırlar Mahallesi'nde Hasan Dikmen ve Melike Köse çiftinin nişan törenlerine katılarak, mutluluklarına ortak oldu. Çiftin nişan yüzüklerini takan Başkan Kotan, "Bugün çiftlerimizin bu güzel gününe katıldık. Bir ömür boyu mutlu olmanızı diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Cem Kotan, Konyaaltı, Etkinlikler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Kotan, Konyaaltı'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
13:37 Rakam öyle böyle değil Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif Rakam öyle böyle değil! Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:35 Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:51 İkisi de şahit oldu Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım’ı buluşturan düğün İkisi de şahit oldu! Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım'ı buluşturan düğün
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 14:18:35. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Kotan, Konyaaltı'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement