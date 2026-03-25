Başkan Kurnaz Okul Etkinliklerine Katıldı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçedeki okullarda düzenlenen etkinliklere katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurnaz, son olarak Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulunda düzenlenen "Çanakkale Zaferi Minyatür ve Resim Sergisi"nin açılış programına katıldı.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan resim ve minyatürleri inceleyen Kurnaz, öğrencilerin sahnelediği gösterileri de izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Kurnaz, öğrencilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "İlkadım, eğitim-öğretim, sanat ve kültürel faaliyetler açısından şehrimizin en dinamik ilçelerinden biri. İlçemizde hemen her gün farklı bir etkinlik ve faaliyet gerçekleştiriliyor." dedi.

Okullarda düzenlenen çalışmalara destek verdiklerini ifade eden Kurnaz, "Özellikle farklı kademelerdeki okullarımızda öğrencilerimiz tarafından bilim, sanat, spor, eğitim ve daha birçok alanda güzel projeler ortaya konuluyor. Biz de bilime, sanata, kültüre ve eğitime önem veren bir belediye olarak bu desteklerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaları yerinde görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulu öğrencilerimiz, Çanakkale Zaferi ile ilgili anlamlı bir etkinlik ve sergi hazırladı. Bu çalışmada emeği geçen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul idarecilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.