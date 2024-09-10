Başkan Mandalinci Konacık Sanayi Sitesi'nde Esnafları Ziyaret Etti

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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha programları kapsamında bu hafta, Konacık Sanayi Sitesi'nde esnafları ziyaret etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin, ilçe genelinde sürdürdüğü saha çalışmaları kapsamında bu haftaki ziyaret yeri Konacık Sanayi Sitesi oldu. Başkan Mandalinci, ziyarette hem site yönetimi hem de esnaflardan gelen talep ve önerileri dinlerken şikayetleri de yerinde inceledi. Başkan Tamer Mandalinci'ye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri ile Konacık Mahalle Muhtarı Zekeriya Kayacan, Konacık Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin eşlik etti.

Sanayi sitesinde geri dönüşüm başta olmak üzere atık toplamaya yönelik yapılacak çalışmaların projelendirmesini yerinde yapan Başkan Mandalinci, sanayi sitesinin krokisi üzerinden detaylı inceleme yaptı. Aynı zamanda esnafların görüşlerini de alarak yapılacak çalışmaları anlattı.

Mandalinci, Bodrum esnafının önerilerini dinlemek ve taleplerini yerine getirmek için saha ziyaretleri yaptıklarını ifade ederek, "Bodrum Belediyesi olarak yerinde tespitlerimizi çok önemsiyoruz. Bu sayede talep, öneri ve şikayetlere daha hızlı müdahalede bulunabiliyor ayrıca halkımızla da iç içe oluyoruz. Yakın bir zamanda sanayi sitemizde çöp toplama konusunda detaylı bir çalışma başlatacağız. Bizler her zaman esnafımızın yanınızda olmaya, sorunlara hızlı çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.