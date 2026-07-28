Başkan Önal Esnaf Ziyaretinde

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Önal, Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Esnafların talep ve sorunlarını dinleyen Önal, ziyareti sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

Güler yüzleri, samimiyetleri ve misafirperverlikleri için esnaflara teşekkür eden Önal, Kırıkkale için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.