Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçede konaklayan Sarıkeçili Yörüklerini ziyaret etti.
Önge, Karagöl mevkisindeki ziyaretinde, kendisinin de Yörük olduğunu belirtti.
Sarıkeçili Yörüklerin sorunlarını bildiğini ifade eden Önge, onlara her konuda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
Yörüklerden Ali Uçar da Önge'ye Yörük yağlığı hediye etti.
Son Dakika › Güncel › Başkan Önge Yörükleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?