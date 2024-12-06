Başkan Önge Yörükleri Ziyaret Etti

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Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçede konaklayan Sarıkeçili Yörüklerini ziyaret etti.

Önge, Karagöl mevkisindeki ziyaretinde, kendisinin de Yörük olduğunu belirtti.

Sarıkeçili Yörüklerin sorunlarını bildiğini ifade eden Önge, onlara her konuda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Yörüklerden Ali Uçar da Önge'ye Yörük yağlığı hediye etti.