Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Özdoğan'dan Bayram Mesajı

19.03.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramını tebrik etti.

Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdağan, mesajında, ramazan ayı boyunca yaşanan manevi atmosferin bayram sevincine dönüştüğünü belirterek, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzuru ve mutluluğunun yaşandığını dile getiren Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bayramlar, sevginin büyüdüğü, muhabbetin çoğaldığı, kırgınlıkların yerini kardeşliğe bıraktığı müstesna zamanlardır. Bu güzel günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeyi, çocuklarımızın sevincine ortak olmayı, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi gözetmeyi ve paylaşmanın bereketini hep birlikte yaşamayı çok kıymetli görüyorum. Hacılar'ımızda ramazan boyunca olduğu gibi bayram günlerinde de birlik ruhunun güçlü şekilde hissedileceğine inanıyorum. Komşuluk bağlarımızı kuvvetlendiren, gönül kapılarımızı birbirimize açan bu özel günlerin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Hacılarlı hemşehrilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 11:17:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.