Başkan Posbıyık, 23 Nisan'da Koltuğunu Çocuk Başkan'a Devretti

(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 2'nci sınıf öğrencisi Aden Su Cebir'e devretti. Posbıyık, "İnşallah bizlerin yerini sizler alacaksınız. Belediye başkanı, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olarak inşallah bu ülkeyi çok daha iyi noktalara getireceksiniz. Sizlere güveniyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu İzmirlioğlu İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Aden Su Cebir'e bıraktı. Okul Müdürü Cem Akbaş ve sınıf öğretmeni Figen Özcan ile birlikte başkan yardımcıları tarafından makamda karşılanan Aden Su Cebir, Başkan Posbıyık'a çiçek takdim etti. Koltuğa oturan Cebir, tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Başkan yardımcılarıyla görüşen Çocuk Başkan Cebir, İzmirlioğlu İlkokulu'nun bahçesinin elden geçirilmesi için talimatını verdi.

"Okul bahçemiz çok küçük ve bize yetmiyor"

Çocuk Başkan Cebir, şunları söyledi:

"Sayın belediye başkanımız ve değerli misafirlerimiz İzmirlioğlu İlkokulu 2. Sınıf öğrencisiyim. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bize emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimi ifade ediyorum. İlçemiz gerçekten ülkemiz içerisinde parmakla gösterilen en güzel yerleşim yerlerinden birisi. Bu çalışmalarından dolayı sayın belediye başkanımıza ve müdürlerimize teşekkür ediyorum. Ben izin verirseniz bir istekte bulunmak istiyorum. Okul bahçemiz çok küçük ve bize yetmiyor. Tekrar sizler tarafından elden geçirilmesini istiyorum ve çocuklar için ürünlerimizi hem satabilelim hem pazarlama yapmak için sanat sokağından yer ve ormanın içinde park oluşturulmasını istiyorum. Okul dostu, öğrenci dostu sayın Halil Posbıyık'a teşekkür ediyorum."

"İnşallah bizlerin yerini sizler alacaksınız"

Koltuğu Cebir'e devretmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Posbıyık ise şöyle konuştu:

"Ne güzel 23 Nisan. Senin gibi pırıl pırıl, zeki, akıllı, okulunda önde giden, Türkiye'nin geleceğini omuzlarına alacak gençlerle kutlamak çok güzel bir şey. Atatürk'ten bahsettin bizi de duygulandırdın. Bizim vazgeçilmez tek şeyimiz yüce Atatürk. Bütün dünya çocuklarına bayram hediye eden tek lider. Çocukları ve gençleri çok önemserdi. Dolayısıyla bizim yarınlarımız sizlersiniz. Bizler geldik, gidiyoruz. İnşallah bizlerin yerini sizler alacaksınız. Belediye başkanı, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olarak inşallah bu ülkeyi çok daha iyi noktalara getireceksiniz. Sizlere güveniyoruz. Tabii ki sizi yetiştiren ailenize teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sizi eğiten, öğreten, yol gösteren öğretmenlerinize teşekkür ediyoruz. Sizinle tanışmaktan çok mutlu oldum. Okuldaki bütün arkadaşlarına, öğretmenlerine selamlarımızı, sevgilerimizi götürmeni özellikle rica ediyorum. Ben hup burada misafir ağırlıyorum. Senin gibi yürekli, tatlı, güleryüzlü bir kız çok gelmiyor, senede bir geliyor. Çok da güzel konuştun, fıstık gibisin. Bütün arkadaşlarına selam söyle. Annen burada, babana da selam söyle."

Tören sonunda Başkan Posbıyık, Aden Su Cebir ve öğretmenlerine hediye takdim etti.