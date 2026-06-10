Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Annesi Gülşinaz Şimşek İçin Lokma Hayrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Annesi Gülşinaz Şimşek İçin Lokma Hayrı

10.06.2026 15:16  Güncelleme: 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, merhume annesi Gülşinaz Şimşek için belediye binası önünde lokma hayrı yaptı. Programa kaymakam, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, annesi merhume Gülşinaz Şimşek için Belediye Hizmet Binası önünde lokma hayrı yaptı.

Başkan Şimşek'in merhume annesi Gülşinaz Şimşek için gerçekleştirilen hayır programına Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gülşinaz Şimşek için duaların edildiği programda, katılımcılara lokma ikramında bulunuldu.

Başkan Şimşek, hayır programında taziyeleri kabul ederek kendisini yalnız bırakmayan dostları, çalışma arkadaşları ve hemşehrileriyle yakından ilgilendi. Acılarını paylaşan ve desteklerini hissettiren herkese teşekkür eden Başkan Şimşek, gösterilen dayanışmanın kendisi ve ailesi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda, Gülşinaz Şimşek sevgi, saygı ve dualarla anıldı. Vatandaşlar da Başkan Şimşek ve ailesine başsağlığı dileklerini ileterek merhumeye Allah'tan rahmet diledi.

Şehzadeler Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen lokma hayrı, edilen duaların ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hakan Şimşek, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Annesi Gülşinaz Şimşek İçin Lokma Hayrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı
Ağ Nene Tepesi’nin traverten güzelliği Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar Kim olduklarına çok şaşıracaksınız Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi

16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:35
Fenerbahçe’de mazbata törenine damga vuran görüntü
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü
16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 16:46:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Annesi Gülşinaz Şimşek İçin Lokma Hayrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.