Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Annesi Gülşinaz Şimşek İçin Lokma Hayrı

(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, annesi merhume Gülşinaz Şimşek için Belediye Hizmet Binası önünde lokma hayrı yaptı.

Başkan Şimşek'in merhume annesi Gülşinaz Şimşek için gerçekleştirilen hayır programına Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gülşinaz Şimşek için duaların edildiği programda, katılımcılara lokma ikramında bulunuldu.

Başkan Şimşek, hayır programında taziyeleri kabul ederek kendisini yalnız bırakmayan dostları, çalışma arkadaşları ve hemşehrileriyle yakından ilgilendi. Acılarını paylaşan ve desteklerini hissettiren herkese teşekkür eden Başkan Şimşek, gösterilen dayanışmanın kendisi ve ailesi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda, Gülşinaz Şimşek sevgi, saygı ve dualarla anıldı. Vatandaşlar da Başkan Şimşek ve ailesine başsağlığı dileklerini ileterek merhumeye Allah'tan rahmet diledi.

Şehzadeler Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen lokma hayrı, edilen duaların ardından sona erdi.