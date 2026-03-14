İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Sağlık Emekçilerine Teşekkür

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 09:40  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İzmir Tabip Odası'nı ziyaret ederek sağlık çalışanlarının önemine dikkat çekti. Tugay, hekimlerin toplum için vazgeçilmez olduğunu vurguladı ve onların emeğini takdir etti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İzmir Tabip Odası'nı ziyaret ederek hekimlerin ve sağlık çalışanlarının toplum için üstlendiği hayati sorumluluğa dikkat çekti. Tugay, "Sağlık çalışanlarının emeği her zaman takdiri hak ediyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Fahri Yüce Ayhan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre ve Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram eşlik etti.

"Meşakkatli bir yolculuk"

İzmir Tabip Odası'nı ziyaret etmekten onur duyduğunu belirten Başkan Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı'nın sağlık alanındaki sorunların konuşulduğu bir gün olduğuna dikkati çekti ve hekimlik mesleğinin önemine vurgu yaptı. Tugay, "Ne kadar zorluk olursa olsun, ne kadar sıkıntı ve problem yaşansa da hekimlik çok onurlu bir meslek. Aynı zamanda çok meşakkatli bir yolculuk. Bu nedenle hekimler, her zaman özellikle böyle günlerde takdir edilmeli ve yaptıkları her şey için teşekkür edilmeli" dedi.

"Vazgeçmeyeceğiz ve yenilmeyeceğiz"

Sağlık emekçilerinin her koşulda sorumluluklarını sürdürdüğünü belirten Tugay, Türkiye'nin daha iyi bir noktaya gelmesi için verilen mücadelenin devam edeceğini söyledi. Tugay, "Vazgeçmeyeceğiz. O nedenle yenilmeyeceğiz. Mücadele etmeden hiçbir şey olmuyor. Biz çalışa çalışa bugünlere geldik ve çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin desteğine her zaman ihtiyacımız var. Hekimlik camiasının, Tabip Odasının varlığından güç aldığını biliyorum. Ne zaman başımıza bir şey gelse Tabip Odasına koştururuz. O yüzden emek verenlere de çok teşekkürler. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Yaptığınız her şey için tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"İzmir için bu kadroların bir fark yarattığını görüyoruz"

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Fahri Yüce Ayhan ise ziyaretten dolayı Başkan Tugay ve ekibine teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kurumsal ilişkiler yürüttüklerini ifade eden Ayhan, "İzmir için bu kadroların bir fark yarattığını biz de görüyoruz. Umuyorum İzmir adına her şey daha iyi olacak. Aynı umudu besleyerek daha iyi günlerde, daha iyi bir Türkiye'de, daha iyi bir İzmir'de hep birlikte yaşamaya, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Tabip Odası, Yerel Haberler, Etkinlikler, Tıp Bayramı, Cemil Tugay, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 10:02:55. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.