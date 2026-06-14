Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Yol Çalışmalarını Sahada İnceledi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Yol Çalışmalarını Sahada İnceledi

14.06.2026 14:20  Güncelleme: 14:59
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Aşağısöğütönü ve Zincirlikuyu mahallelerinde devam eden yol yapım ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi, muhtarlarla birlikte mahallelerin ihtiyaçlarını değerlendirdi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kentin farklı noktalarında devam eden yol yapım ve düzenleme çalışmalarını sahada inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen yol yapım, bakım ve düzenleme çalışmaları kapsamında ekiplerin son durağı, Aşağısöğütönü ve Zincirlikuyu mahalleleri oldu.

Başkan Ünlüce, Eskişehir Muhtarlar Derneği Başkanı ve Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler, Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Serpil Üstsoy, Aşağısöğütönü Mahalle Muhtarı Dilek Soyer Altıok ve Zincirlikuyu Mahalle Muhtarı Ali Erdal Karakaya ile birlikte bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

İncelemeler sırasında mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdiklerini belirten Ünlüce, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde değerlendiriyoruz. Eskişehir'imiz için çalışmaya, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak yatırımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Yol Çalışmalarını Sahada İnceledi - Son Dakika

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