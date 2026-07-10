Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Yaş Almış Vatandaşlara Yönelik Ziyaretlerini Sürdürüyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, mahalle buluşmaları kapsamında Osmangazi'de yaş almış vatandaşları ziyaret etti. 94 yaşındaki Ali İhsan İşyapar ve eşi 87 yaşındaki Necmiye İşyapar'ın evlerine konuk olan Başkan Ünlüce, çiftin talep ve önerilerini dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yaş almış vatandaşlarla bire bir görüşmeler gerçekleştirerek talepleri yerinde dinlemeye devam ediyor. Daha önce Fatih, Hayriye, Şirintepe mahallelerinde yaşlı vatandaşları ziyaret eden Ünlüce, bu kez de Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan 94 yaşındaki Ali İhsan İşyapar ve eşi 87 yaşındaki Necmiye İşyapar'ın evine konuk oldu. Başkan Ayşe Ünlüce'ye ziyarette Osmangazi Mahallesi Muhtarı Muzaffer Çimen eşlik etti.

"SAĞLIKLI VE HUZURLU ÖMÜRLER DİLİYORUM"

İşyapar ailesiyle bir süre sohbet eden Başkan Ünlüce, geçmişe ilişkin anıları dinleyerek Ali İhsan İşyapar'a sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi. Ünlüce, "Osmangazi Mahallemizin kıymetli büyüklerini ziyaret ettik. Samimi ev sahiplikleri ve bizlerle paylaştıkları değerli hayat tecrübeleri için teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum" dedi.

Ali İhsan İşyapar ve ailesi ise kendilerini dinleyen Başkan Ünlüce'ye teşekkür ederek, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.