Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, İnönü'de İftar Programına Katıldı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, İnönü'de düzenlenen iftar programında ilçe halkıyla bir araya geldi. Ünlüce, "Dayanışmanın ve paylaşmanın güzelliğini yaşadığımız bu mübarek ayda, oruçlarınızın ve hayırlarınızın kabul olmasını diliyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İnönü Kapalı Pazar Yerinde ilçe sakinlerini bir araya getirdi. İftar programına Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediyesi Başkan Vekili Vural Yörük, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Boyacıoğlu, CHP İlçe Başkanı Halil Dündar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İftar programında konuşan Ünlüce, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğine vurgu yaparak, "Bu mübarek ayda hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmak, hep birlikte dua etmek bizler için büyük bir mutluluk. Ramazan sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda yardımlaşmak, dayanışma içinde olmak demektir. Dayanışmanın ve paylaşmanın güzelliğini yaşadığımız bu mübarek ayda, oruçlarınızın ve hayırlarınızın kabul olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İftar öncesinde ise renkli ve samimi görüntüler yaşandı. İlçe sakinlerinin "Şerife teyze" diye hitap ettiği Şerife Sarıoğlu, üç tekerlekli motosikletinin arkasına davet ettiği Ünlüce'yi iftar alanına götürdü.