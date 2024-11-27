Başkan Ünsal: Çocuklarımız en iyi eğitimi hak ediyor - Son Dakika
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Başkan Ünsal: Çocuklarımız en iyi eğitimi hak ediyor

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, anaokullarını ziyaret ederek eğitimin önemine vurgu yaptı. Başkan Ünsal, anaokullarının kapatılmasının çocuklar ve aileler için büyük mağduriyet yaratacağını belirtti.

27.11.2024 10:46
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kurum bünyesinde hizmet veren anaokullarını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Belediye anaokullarının eğitimde fırsat eşitliğine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Başkan Ünsal, "Belediye anaokullarının kapatılması, hizmetlerimizden yararlanan ve özel kurumlara gitme şansı olmayan çocukların, dolayısıyla da ailelerin büyük mağduriyet yaşaması demektir. Çocuklarımızın geleceği siyasetten üstündür, her şeyden önemlidir" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı hizmet birimlerini gezerek çalışmaları yerinde incelemeye devam eden Başkan Ünsal, Karşıyaka'nın Filizleri Anaokulu ile Zeliha-Mehmet Beydağı Anaokulu'na konuk oldu. Çocukların neşeyle karşıladığı Başkan Ünsal; resim ve müzik derslerine eşlik etti, keyifli oyunlara ortak oldu. Minikler de okul bahçesinde kendi elleriyle yetiştirdikleri sebze ve meyvelerden bir sepet hazırlayarak Ünsal'a hediye etti.

Anaokullarında ülkesine, insanlığa, doğasına, çevresine dost; Atatürk'ün değerlerine bağlı aydınlık bir nesil yetiştiğini söyleyen Başkan Ünsal, modern eğitim metotlarını emek ve özveriyle uygulayan öğretmenlere teşekkür etti. Ünsal, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız en iyi eğitimi hak ediyor"

"Geleceğimizin ışığı olan çocuklar, en iyi şartlarda eğitim almayı hak ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla bu alanda sorumluluk üstleniyor, sekiz anaokulu ve iki oyun odamızla eğitimde fırsat eşitliğine önemli katkılar sağlıyoruz. Rutin uygulamaların ötesinde; insan ve doğa sevgisini, yaratıcılığı, kentlilik bilincini, sportif ve sanatsal becerileri geliştiren modern eğitim metotlarıyla çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Sunduğumuz bu imkanlar, aydınlık bir gelecek için büyük önem taşıyor. Belediye anaokullarının kapatılması, hizmetlerimizden yararlanan ve özel kurumlara gitme şansı olmayan çocukların, dolayısıyla da ailelerin büyük mağduriyet yaşaması demektir. Çocuklarımızın geleceği siyasetten üstündür, her şeyden önemlidir. Nitelikli eğitim hizmetleri engellenmemeli, tam aksine teşvik edilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Biz bu inançla sonuna kadar eğitimi desteklemeye, çocuklarımızı en çağdaş şartlarda geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Karşıyaka, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Ünsal: Çocuklarımız en iyi eğitimi hak ediyor - Son Dakika

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