Başkan Vekili Şişman\'dan Pazar Ziyareti

BEŞİKTAŞ Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, Dikilitaş Semt Pazarı ziyareti sırasında vatandaşlar ve esnaftan gelen taleplerin kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

Pazarda yaptığı incelemelerde vatandaşların ve esnafın taleplerini yerinde dinleyen Başkan Vekili Şişman, özellikle pazar direklerinin güçlendirilmesi, tezgah çizgilerinin netleştirilmesi ve ring seferlerinin yeniden başlatılması konularında iletilen sorunların hızlıca değerlendirildiğini belirtti.

Ziyaretin ardından ilgili birimlerce başlatılan çalışmalarla pazar alanındaki eksiklikler kısa sürede giderildi. Başkan Vekili Rasim Şişman, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Komşularımızın ihtiyaç ve taleplerini sahada dinliyor, anında çözüyoruz. Pazar direklerini sağlamlaştırdık. Tezgah sınır çizgilerini belirledik. Ring seferlerini yeniden başlattık."