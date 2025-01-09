Başkan Zeyrek \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Zeyrek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Başkan Zeyrek, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "Habercilik ayaklar altında" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Hussain Ali'nin "Çamur deryası" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Beytullah Eles'in çektiği "Halı motifi" fotoğrafını seçen Zeyrek, "Spor" kategorisinde tercihini Halil Sağırkaya'nın "Abluka" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, fotoğrafların her birinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, fotoğrafları üreten AA çalışanlarını tebrik etti.