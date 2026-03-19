Başkent Ankara Sergisi Ziyareti
19.03.2026 10:49
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın tarihi birikimi ve kültürel hafızasını sanatçıların yorumuyla tuvale taşıyan "Başkent Ankara" sergisini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, CSO Ada Ankara'da açılan sergiyi gezen Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından Ankara'nın bu yıl Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildiğini anımsattı.

Bu kapsamda bir dizi etkinliğin Bakanlık ve yerel yönetimlerle gerçekleştirileceğini aktaran Ersoy, "Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara, Kültür Yolu Festivali'nin önemli bir etkinliği olan Art Meydan resim çalışması etkinliğini Turizm Başkenti etkinliklerine adapte ettik. Bu bağlamda, bu sergi 24 eserle 22 sanatçımızın katıldığı bir sergi. 2025 yılında resmedilmiş resimler bunlar." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın geçmişten günümüze anlık görüntüleri de dahil olmak üzere farklı yönlerden yapılmış çalışmaların olduğunu belirten Ersoy, serginin tanıtım açısından turizm adına önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin birçok yanından gelen sanatçılarla, Ankara'da kültür ve sanatın geldiği noktayı anlatması bakımından da serginin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, "Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildiğiniz zaman buradaki en önemli hedeflerimizden biri, o seçilen ülkeyi sadece kültür ve sanatla bir noktaya getirmek değil, Türk devletleri arasında bilinirliğini, turizm açısından tanıtımını da gerçekleştirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, CSO Ada Ankara Üst Kat Fuaye alanında açılan sergi, 10 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Başkentin kültür ve sanat hayatına katkı sunan sergi, Ankara'nın tarihini, kültürünü ve turizm potansiyelini sanat aracılığıyla görünür kılmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

