Başkentliler 19 Mayıs\'ı coşkuyla kutladı

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(ANKARA) - Başkentliler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle kutladı. Gülşen ve Murat Boz'un konserleriyle başlayan kutlamalar; Mor ve Ötesi'nin konseriyle taçlandı. Kutlamalara katılan Mansur Yavaş, gençlere seslenerek, "Sizler 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bizim de ümidimiz, bizim de umudumuz oldunuz. Bunun işaret fişeğini rekor oy oranıyla Ankara'dan yaktınız" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Başkent'te de coşkuyla kutlandı. Ankara Büyükşehir, bu yıl da kentin dört bir yanını Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslerken, şehrin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kutlamalar kapsamında konserlerin adresi Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı oldu. Kutlamaların ilk gününde Gülşen, ikinci gününde ise Murat Boz hayranlarıyla buluştu. 19 Mayıs günü ise alternatif rock müziğin önemli temsilcilerinden Mor ve Ötesi sahneye çıktı.

Başkan Yavaş da Başkentli gençlerle kutlamalara katıldı. Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'na kurulan konser alanını dolduran gençlere seslenen Yavaş, şunları kaydetti:

"Ankara kendisine yakışanı yapıyor"

" Mustafa Kemal Atatürk'ün kentine, Başkent Ankara'ya yine coşku, yine ışık, yine umut saçıyorsunuz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Hoş geldiniz… Görüyorum ki Ankara yine kendisine yakışanı yapıyor. Milli bayramlarımızın coşkusu tüm Türkiye'ye akın akın Ankara'dan yayılıyor. Şu anda burada ucunu bucağını göremediğim 10 binlerce genç, kendi bayramını, Türk'ün bayramını coşkuyla kutluyor. Hepinizle gurur duyuyoruz. Sizler 31 Mart Yerel Seçimlerinde bizim de ümidimiz, bizim de umudumuz oldunuz" diyerek konuşmasını sürdüren Yavaş, "İnanıyorum ki, şeffaf, katılımcı, hesap verebilir yönetim anlayışımız, yine sizlerin gücüyle tüm Türkiye'ye yayılacak ve ülkemiz şatafatın, gösterişin, yolsuzluğun ve yoksulluğun ortadan kalktığı aydınlık yarınlara kavuşacaktır. Bunun işaret fişeğini rekor oy oranıyla Ankara'dan yaktınız. İşte bizler de sizlere layık olmak için hiç durmadan çalışacağız. Güveninizin yükünü omuzlarımızda hissediyoruz. El ele vererek, hep birlikte Ankara'mızı Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir seviyeye getireceğiz. Bayramımız kutlu olsun. Hepinizin gözlerinden öpüyorum, ailelerinize selamlarımı iletiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyetimiz, Türkiye'miz İlelebet yaşayacaktır. Sözlerime onun çok güzel olan sözleriyle tamamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene… Cumhuriyet, ülkemiz sizlere emanet…"

Başkentli çocuklardan 19 Mayıs gösterisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle kırmızı beyaza boyarken billboardlarda Atatürk'ün "Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir" ve "Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!" sözleri yer aldı.

Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı meydan ve parklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi bando takımından yükselen marş sesleriyle renklendi. Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri'nin yanı sıra Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'nde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı.