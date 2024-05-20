Başkentliler 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkentliler 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle Başkentliler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'nin konserleriyle renklenen kutlamalara katılan Mansur Yavaş, gençlere seslenerek teşekkür etti.

20.05.2024 14:05  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Başkentliler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle kutladı. Gülşen ve Murat Boz'un konserleriyle başlayan kutlamalar; Mor ve Ötesi'nin konseriyle taçlandı. Kutlamalara katılan Mansur Yavaş, gençlere seslenerek, "Sizler 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bizim de ümidimiz, bizim de umudumuz oldunuz. Bunun işaret fişeğini rekor oy oranıyla Ankara'dan yaktınız" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Başkent'te de coşkuyla kutlandı. Ankara Büyükşehir, bu yıl da kentin dört bir yanını Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslerken, şehrin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kutlamalar kapsamında konserlerin adresi Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı oldu. Kutlamaların ilk gününde Gülşen, ikinci gününde ise Murat Boz hayranlarıyla buluştu. 19 Mayıs günü ise alternatif rock müziğin önemli temsilcilerinden Mor ve Ötesi sahneye çıktı.

Başkan Yavaş da Başkentli gençlerle kutlamalara katıldı. Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'na kurulan konser alanını dolduran gençlere seslenen Yavaş, şunları kaydetti:

"Ankara kendisine yakışanı yapıyor"

" Mustafa Kemal Atatürk'ün kentine, Başkent Ankara'ya yine coşku, yine ışık, yine umut saçıyorsunuz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Hoş geldiniz… Görüyorum ki Ankara yine kendisine yakışanı yapıyor. Milli bayramlarımızın coşkusu tüm Türkiye'ye akın akın Ankara'dan yayılıyor. Şu anda burada ucunu bucağını göremediğim 10 binlerce genç, kendi bayramını, Türk'ün bayramını coşkuyla kutluyor. Hepinizle gurur duyuyoruz. Sizler 31 Mart Yerel Seçimlerinde bizim de ümidimiz, bizim de umudumuz oldunuz" diyerek konuşmasını sürdüren Yavaş, "İnanıyorum ki, şeffaf, katılımcı, hesap verebilir yönetim anlayışımız, yine sizlerin gücüyle tüm Türkiye'ye yayılacak ve ülkemiz şatafatın, gösterişin, yolsuzluğun ve yoksulluğun ortadan kalktığı aydınlık yarınlara kavuşacaktır. Bunun işaret fişeğini rekor oy oranıyla Ankara'dan yaktınız. İşte bizler de sizlere layık olmak için hiç durmadan çalışacağız. Güveninizin yükünü omuzlarımızda hissediyoruz. El ele vererek, hep birlikte Ankara'mızı Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir seviyeye getireceğiz. Bayramımız kutlu olsun. Hepinizin gözlerinden öpüyorum, ailelerinize selamlarımı iletiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyetimiz, Türkiye'miz İlelebet yaşayacaktır. Sözlerime onun çok güzel olan sözleriyle tamamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene… Cumhuriyet, ülkemiz sizlere emanet…"

Başkentli çocuklardan 19 Mayıs gösterisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle kırmızı beyaza boyarken billboardlarda Atatürk'ün "Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir" ve "Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!" sözleri yer aldı.

Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı meydan ve parklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi bando takımından yükselen marş sesleriyle renklendi. Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri'nin yanı sıra Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'nde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Başkentliler 19 Mayıs\'ı coşkuyla kutladı
Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Mor Ve Ötesi, Murat Boz, Gençlik, Gülşen, Ankara, Spor, Müzik, Yaşam, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentliler 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 Kazadan yeni görüntüler Reisi’nin naaşını böyle taşıdılar Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
14:03 Verilmiş sadakası varmış Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana’ya kurşun yağdırdılar Verilmiş sadakası varmış! Beşiktaş'ın yıldızı Jean Onana'ya kurşun yağdırdılar
13:46 TFF, Süper Lig’in son haftasının programını açıkladı TFF, Süper Lig'in son haftasının programını açıkladı
13:36 Ayhan Bora Kaplan’ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya’ya güvendim, o yüzden buradayım Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım
13:01 Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 14:35:54. #1.13#
SON DAKİKA: Başkentliler 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement