Başkentte iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.C.A. idaresindeki 06 ELS 131 plakalı araç, Atapark Mahallesi Pasinler Caddesi'nde seyir halindeki M.U'nun kullandığı 06 EJY 235 plakalı otomobile çarptı, çarpmanın etkisiyle araç takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan M.U. ve oğlu E.U. ekiplerinin müdahalesinin ardından araçtan çıkarıldı.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaralanan E.U. hastaneye kaldırılırken, M.U'nun tedavisi ambulansta yapıldı.
Polis ekiplerince yapılan kontrolde E.C.A'nın 1,74 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Son Dakika › Güncel › Başkentte Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?