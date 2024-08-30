Başkentte Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkentte Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı

Başkentte Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı

Başkentte, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar resmi geçit töreni düzenlendi. Tören kapsamında askerler Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Vatandaşlar da Türk bayraklarıyla korteje sevgi gösterilerinde bulundu.

30.08.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar resmi geçit töreni yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında düzenlenen yürüyüş öncesi, TBMM İsmet İnönü Bulvarı girişinde yerini alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki karma bando ekibince çeşitli marşlar seslendirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan yürüyüşte askerler Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

Törende, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli personelden oluşan timler, itfaiye ve sağlık ekipleri, öğretmenler, yerli ve yabancı öğrenciler ile çeşitli meslek grupları da yer aldı.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp kortejdekilere sevgi gösterilerinde bulunarak uzun süre alkışladı.

Resmi geçit, yürüyüşün ardından Ulus'taki Birinci Meclis önünde sona erdi.

Kaynak: AA

Tören, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 19:10:37. #1.13#
SON DAKİKA: Başkentte Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement