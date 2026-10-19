BASKİ, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni aldı - Son Dakika
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BASKİ, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni aldı

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BASKİ, Tarım ve Orman Bakanlığı\'ndan Mavi Su Verimliliği Belgesi\'ni aldı
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BASKİ, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaya hak kazandı. Üç yıl geçerli belge, 29 Eylül 2029'a kadar sürerken BASKİ su kayıp oranını yüzde 25'e düşürmeyi hedefliyor.

(BALIKESİR) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve suyun sürdürülebilir şekilde yönetilmesine yönelik çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilen "Mavi Su Verimliliği Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması amacıyla başlattığı yatırımlar kapsamında BASKİ Genel Müdürlüğü yaptığı çalışmalarla önemli bir başarıya imza attı.

2024 yılının Aralık ayında yürürlüğe giren "Su Verimliliği Yönetmeliği" ile suyun etkin ve sürdürülebilir kullanımına yönelik belirli kriterler çerçevesinde yürütülmesi ve belgelendirilmesi amacıyla "Mavi", "Yeşil" ve "Turkuaz" olmak üzere üç farklı belge seviyesi oluşturuldu. Yönetmelik kapsamında su ve kanalizasyon idarelerinin, su verimliliği sistemini oluşturarak ilk aşama olan Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaları zorunlu hale getirildi. Yönetmelikteki şartlar doğrultusunda gerekli çalışmalarını tamamlayan BASKİ, 10 Haziran 2026 tarihinde Mavi Su Verimliliği Belgesi başvurusunu Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne teslim etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurusunun ardından değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla BASKİ, Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaya hak kazandı. Üç yıl süreyle geçerli olacak belge, 29 Eylül 2029 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak.

SU VERİMLİLİĞİ İÇİN KAPSAMLI ÇALIŞMA PLANI

Belgelendirme sürecinde BASKİ'nin mevcut su kullanım durumu kapsamlı şekilde değerlendirilirken, suyun daha verimli ve sürdürülebilir kullanılmasına yönelik hedefler ve uygulama adımları belirlendi. Çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla "Su Verimliliği Ekibi" oluşturuldu. Bu doğrultuda BASKİ, arıtılmış atık suyun yeniden kullanımını artırarak şehir genelinde su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesini hedefliyor. Belirlenen hedefler arasında arıtılmış atık suyun yüzde 10'unun geri kazanılarak yeniden kullanılması, su kayıp oranının yüzde 25 seviyesine düşürülmesi ve bireysel su tüketiminin azaltılması yer alıyor. Bu çalışmalarla su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ARITILMIŞ ATIK SULAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Su kaynaklarının korunması ve mevcut suyun daha etkin kullanılması amacıyla arıtılmış atık suların özellikle sulama gibi uygun alanlarda yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da su verimliliği hedefleri arasında yer aldı. Bunun yanı sıra su verimliliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla BASKİ personeline yönelik bireysel su verimliliği eğitimleri ile öğrencilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. BASKİ, su kayıplarının azaltılması, ölçüm ve izleme altyapısının geliştirilmesi, arıtılmış atık suların yeniden kullanılması ve su verimliliği bilincinin artırılması gibi yönetmelik kapsamındaki hedef ve eylemlerini belirleyerek Mavi Su Verimliliği Belgesi alma sürecini başarıyla tamamladı.

Kaynak: ANKA
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