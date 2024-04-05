Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı Kadir Gecesi'ni Tebrik Etti - Son Dakika
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Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı Kadir Gecesi'ni Tebrik Etti

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin bu mübarek gecesini tebrik etti. Kundakçı, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı ramazanın son günlerinde Kadir Gecesi'ne kavuşmanın heyecanını ve sevincini paylaştı. Kundakçı, gecenin hidayet ışığıyla yolumuzu bulmasını ve ülkemize, tüm insanlığa barış, sağlık ve esenlikler getirmesini temenni etti.

05.04.2024 11:37
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Baskil Kaymakamı Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kundakçı mesajında, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı onbir ayın sultanı ramazanın son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini yaşadıklarını belirten Kundakçı, "Bu müstesna gecenin yolumuzu ve ruhumuzu hidayet ışığıyla buluşturması en büyük dileğimdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle tebrik eder, ülkemize ve tüm insanlığa barış, sağlık ve esenlikler getirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı Kadir Gecesi'ni Tebrik Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı Kadir Gecesi'ni Tebrik Etti - Son Dakika
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