Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı Kadir Gecesi'ni Tebrik Etti

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Baskil Kaymakamı Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kundakçı mesajında, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı onbir ayın sultanı ramazanın son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini yaşadıklarını belirten Kundakçı, "Bu müstesna gecenin yolumuzu ve ruhumuzu hidayet ışığıyla buluşturması en büyük dileğimdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle tebrik eder, ülkemize ve tüm insanlığa barış, sağlık ve esenlikler getirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.