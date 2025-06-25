Başkomiser Birkan Erden Göreve Başladı

Güce İlçe Emniyet Amirliğine atanan Başkomiser Birkan Erden, görevine başladı.

İlçe Emniyet Amiri Orhan Özkul'un Batman'a tayin olmasının ardından yerine atanan Erden, ilçeye geldi.

Erden, gazetecilere, görev süresince ekip arkadaşlarıyla en iyi şekilde vatandaşlara hizmet için çalışacaklarını ifade etti.