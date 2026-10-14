Başörtülü hakimi reddeden avukata savcı hapis istedi, duruşma 22 Ekim'e ertelendi

Duruşma sırasında mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu ileri süren avukat Alperen Demirdiş'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Demirdiş ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanığa savunmasını yapmak üzere söz verdi.

Demirdiş, üzerine atılı suçlamalara dair kastının olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, dosyaya konu sözlerinin savunma dokunulmazlığı kapsamında olduğunu söyledi.

Zarar unsurunun iddianamede tam olarak açıklanmadığını savunan Demirdiş, zarar unsuru açıklanırsa detaylı savunma yapabileceğini belirtti.

Beyanların ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı "görevi kötüye kullanma" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen tutuksuz sanık Alperen Demirdiş, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre ve kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatı da iddianamenin aydınlatıcı olmadığını, müvekkilinin ilgili duruşmadaki beyanlarının kamu barışını nasıl bozduğuna dair iddianamede bir açıklamanın bulunmadığını dile getirerek müvekkilinin beraatini istedi.

Beyanların ardından ara kararını veren mahkeme, sanığın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebini kabul ederek duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

İddianameden

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Mayıs 2024'te görülen duruşmada, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" dosyasından tutuklu sanığın avukatı Demirdiş, söz alarak, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasa'da mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Demirdiş'in, mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtüsü ile duruşmaya çıkamayacağı gerekçesiyle reddihakim talebinde bulunduğu kaydedilen iddianamede, hakimin başörtüsü takmasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen "hakimin bakamayacağı haller" ve "hakimin reddi sebepleri" başlıklı 22. ve 24. maddelerinde sayılan durumlar arasında bulunmadığı ifade edildi.

İddianamede, Demirdiş'in "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.