Başörtüsü Yasağına Tepki!

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) Avusturya'yı örnek göstererek Almanya'da da 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı istemesine tepki gösterdi.

Burhan Kesici AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı sağcı AfD'nin Almanya'da da 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı istemesini değerlendirdi.

Almanya'da din özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğunu belirten Kesici, AfD'nin önerisinin ülkede yaşayan Müslümanları dışlayan bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Kesici, tartışmanın yaklaşan eyalet seçimleriyle de bağlantılı olabileceğine dikkati çekerek Müslümanların bir siyasi tartışmada hedef haline getirilmesinin toplumsal kutuplaşmayı artıracağını savundu.

AfD Federal Meclis Grubu, devlet eğitim kurumlarında çocukların başörtüsü takmasını yasaklayan Avusturya modelinin Almanya'da da uygulanması çağrısında bulunmuştu.