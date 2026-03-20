Başpiskopos Hanna'dan Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başpiskopos Hanna'dan Netanyahu'ya Tepki

20.03.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başpiskopos Atallah Hanna, Netanyahu'nun İsa hakkında alaycı sözlerine sert cevap verdi.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hazreti İsa hakkındaki sözlerini "alaycı ve Hristiyanlara hakaret edici" şeklinde nitelendirerek reddetti.

Başpiskopos Hanna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsa Mesih hakkında yapılan alaycı sözler, Hristiyanlara, Hristiyan inancının değerlerine ve bu dünyadaki yüce mesajına hakarettir." dedi.

Bu yaklaşımı "kışkırtıcı" şeklinde niteleyen Hanna, "Bu tutumu tamamen reddediyor ve kınıyoruz. Bu sadece inancımıza saldırmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm insani değerleri de hiçe sayıyor." ifadelerini kullandı.

Hanna, söz konusu açıklamaların ötesinde sahadaki uygulamalara dikkati çekerek, "Bu açıklamaların ciddiyetine rağmen daha da acı verici olan, işgalcilerin sahada yürüttüğü sistematik eylemlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Başpiskopos Hanna, "Açıklamalar kışkırtıcı ancak sahadaki eylemler çok daha tehlikeli." diyerek şunları kaydetti:

"Gazze saldırıların ağırlığı altında kanamaya devam ediyor, Batı Şeria boğucu bir kuşatma altında acı çekiyor ve Kudüs kabul edilemez Yahudileştirme politikalarına tanıklık ediyor."

Kutsal mekanlara yönelik ihlallere dair ise Hanna, "Kutsal yerlere ve dini sembollere saldırmak, varlığımızı ve topraklarımızı hedef alan acımasız işgal politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu politikalara karşı kararlılığımız, tüm saldırı ve dışlama girişimlerine verilecek en güçlü cevaptır." ifadelerini kullandı.

Hanna, "Sadece saldırgan sözleri değil bu kutsal topraklarda insan onurunu ve haklarını hedef alan her türlü eylemi de reddediyoruz." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, "Bu dünyada ahlaklı, adil veya haklı olmak yeterli değil." diyerek, "Tarih, İsa'nın Cengiz Han'dan daha üstün olmadığını kanıtlıyor." şeklindeki bir metinden alıntı yapmıştı.

Netanyahu, "Yeterince güçlü, acımasız ve etkiliyseniz, kötülük iyiliğin, saldırganlık da ılımlılığın üstesinden gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamalar sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı tepki ve kınama mesajları paylaşmıştı.

Bazı kullanıcılar bu ifadeleri İsrail'in mevcut politikalarına gerekçe olarak yorumlarken, bazıları ise Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluğun zamanla adaletsizlikler nedeniyle çöktüğünü hatırlattı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başpiskopos Hanna'dan Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika

Yalova’da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor 6 puanlık maçta kazanan Kayserispor
Orhan Gencebay taburcu edildi Orhan Gencebay taburcu edildi
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
Osimhen’in sakatlığı sonrası Hasan Şaş’tan çarpıcı Süper Lig iddiası Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası
Premier Lig’de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit Premier Lig'de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit

14:32
Trump’tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
14:10
Milli Takım’ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
Milli Takım'ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
12:35
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
12:18
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 15:02:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Başpiskopos Hanna'dan Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.