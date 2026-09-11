Başsavcılığın Ezgi Apartmanı sanıklarına itirazı reddedildi - Son Dakika
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Başsavcılığın Ezgi Apartmanı sanıklarına itirazı reddedildi

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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ezgi Apartmanı davasında 8 yıl hapis cezası alan ve tahliye edilen Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek itirazı oy birliğiyle reddetti.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Ezgi Apartmanı davasında Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel'in 8 yıl hapis cezası ile birlikte tahliye edilmelerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep eden Başsavcılık, gerekçesini de şöyle açıkladı:

"Sanıklar Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu hakkında 8 nolu ara karar gereği hükümle birlikte tahliye kararı verilmişse de anılan karar dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ile bağdaşmamakta olup hukuka aykırıdır. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporlarında farklı kusur değerlendirmeleri bulunmakla birlikte, tüm raporların ortak noktasında; dava konusu yapının taşıyıcı sisteminde mevcut zafiyetlerin yanı sıra, sonradan gerçekleştirilen tadilatların yapının deprem davranışını olumsuz etkilediği, özellikle taşıyıcı sistem elemanlarına yönelik müdahalelerin yapının taşıyıcı bütünlüğü bakımından önem taşıdığı belirtilmiştir. Nitekim dosya kapsamındaki tespitlerde perde taşıyıcı elemanlarında boşluk açılması, kolon kesilmesi ve taşıyıcı sisteme yönelik sair müdahalelerin gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in, yapının ticari kullanımına yönelik tadilatlar kapsamında taşıyıcı sisteme müdahalede bulundukları dosya kapsamındaki delillerle sabit olup, gerçekleştirilen eylemlerin basit bir tadilat faaliyeti olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Her ne kadar Mahkeme sanıkların eylemleri taslak kapsamında değerlendirilerek hüküm kurulmuş ise de verilen hüküm henüz kesinleşmemiş olup kanun yolu incelemesi neticesinde sanıkların eylemlerinin olası kast olarak değerlendirilip aleyhlerine değişme olasılığı bulunmaktadır. Sanıkların tahkikat süreci boyunca yaklaşık 2 seneyi firari geçirmiş olmaları ve tahliyesinin de yetinilmesinin bu aşamada sanığın yargılandığı kanun maddeleri uyarınca alabileceği ceza düşünüldüğünde kaçma riski sebebiyle yetersiz kalacağı açıktır. Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, sanık hakkında verilen tahliye kararının kaldırılarak sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri verilmesine karar verilmesi kamu adına itirazen talep olunur."

MAHKEME: KARAR, USUL VE YASAYA UYGUN

İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddetti. Oy birliğiyle verilen ret kararının gerekçesinde şöyle denildi:

"Sanıklar Mustafa Pekel ile Sami Kervancıoğlu hakkında verilen tahliye kararına itiraz edilmiş ise de mahkememizin kararı usul ve yasaya uygun olduğu, kararında bir isabetsizlik olmadığından itirazın reddine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Başsavcılığın Ezgi Apartmanı sanıklarına itirazı reddedildi - Son Dakika

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