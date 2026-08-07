Bataklığa Saplanan İnek Kurtarıldı
Niksar'da bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
TOKAT (AA) – Tokat'ın Niksar ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.
Arap Deresi mevkisinde bir ineğin bataklığa saplandığını fark eden vatandaşlar, durumu Niksar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bataklığa saplanan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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