Batı Cava\'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

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BATI CAVA, 19 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletini vuran Richter ölçeğine göre 4,9 büyüklüğündeki sığ depremde bir kişi hayatını kaybetti, en az 82 kişi yaralandı. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Çarşamba sabah yerel saatle 9.41 sularında meydana gelen depremin merkez üssünün Bandung kentinin 24 kilometre güneydoğusunda ve 10 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.