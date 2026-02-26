Batı Şeria'da Ev Yıkımları Artıyor - Son Dakika
Batı Şeria'da Ev Yıkımları Artıyor

26.02.2026 20:26
İsrail ordusu, 2026'dan bugüne Batı Şeria'da 312 Filistinli evini yıktı; ihlaller büyüyor.

İsrail ordusunun 2026'nın başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 312 ev ile tarım tesisini yıktığı bildirildi.

Kudüs Hukuk Yardımı ve İnsan Hakları Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırı ve ihlallerin özellikle 2026'da arttığı kaydedildi.

Açıklamada, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan ve tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi"nde Filistinlilerin evleri ve yapılarına yönelik yıkımlar ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının endişe verici boyutlara ulaştığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine atıfta bulunulan açıklamada, 1 Ocak–18 Şubat döneminde Batı Şeria'da Filistinlilere ait 312 ev ile tarım tesisinin yıkıldığı, bu durumun yaklaşık 21 bin kişiyi etkilediği kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında da ciddi artış yaşandığı, İsrailli saldırganların 16-23 Şubat tarihlerinde 60 Filistinli topluluğu hedef alan 86 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu saldırılara ilişkin, "Bu saldırılarda 186 Filistinli yerinden edildi, bazıları gerçek mermiyle olmak üzere 64 kişi yaralandı. 39 araç kundaklandı ve 800 zeytin ağacı söküldü." ifadeleri kullanıldı.

Bu durumun "son derece endişe verici" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlalini oluşturmaktadır. Evler, tesisler ve altyapı hedef alınmakta, Filistinlilerin inşaat faaliyetlerine ciddi kısıtlamalar getirilirken, yasa dışı yerleşimlere ise imkanlar sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere fiziksel saldırılarda bulunduğu, mülklerini hedef aldığı ve çiftçilerin topraklarına erişimini engellediği vurgulanırken, İsrail makamlarının ise sivilleri korumada başarısız olduğu ifade edildi.

Bu durumun, "C Bölgesi"nde neredeyse her hafta zorla yerinden edilmeler ve yasa dışı yerleşimlerin genişlemesine yol açtığı kaydedildi.

Uluslararası topluma ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ne taraf devletlere seslenilen açıklamada, İsrail'e baskı yapılarak yıkımların ve yerinden edilmelerin durdurulması, Filistinlilerin korunmasının sağlanması çağrısı yapıldı.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda en az 1117 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 500 kişinin yaralandığı, 22 bin kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

