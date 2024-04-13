Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve İsrail askerlerinin baskınları: 6 Filistinli yaralandı

Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ile İsrail askerlerinin baskınlarında 6 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, saldırı ve baskınların adresi, Ramallah, Kalkilya, Cenin ve El Halil kentleri oldu.

Bir grup Yahudi yerleşimci, Filistin plakalı araçlar kullanarak Ramallah'ın kuzeybatısındaki Ebu Fellah köyüne geldi. Burada Filistinli gençlere saldıran yerleşimciler, 1'i başından olmak üzere 5 Filistinliyi darbederek yaraladı. Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırıldı.

Yerleşimciler ayrıca Filistinlilere ve evlerine ateş açtı ancak yaralanan olmadı.

İsrail askerleri ise Ramallah'ın kuzeybatısındaki Kefr Ayn köyüne baskın düzenledi. Baskın sırasında bir genç, gerçek mermiyle karnından yaralandı.

Cenin'in batısında Rummane, Zebuba, Aneyn ve et-Tıbe köylerine düzenlenen baskınlarda da evlerde arama yapıldı.

İsrail askerleri ayrıca El Halil'in batısındaki İzna beldesinde Gazzeli işçilerin bulunduğu binayı basarak yaklaşık 20 işçiyi alıkoydu. Kalkilya'da ise pek çok noktaya keskin nişancı yerleştiren, bazı Filistinlileri alıkoyarak sorguya çeken İsrail askerleri, Şehit Ebu Ali İyad Meydanı yakınlarında bir lokantayı bastı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 463 Filistinli hayatını kaybetti.