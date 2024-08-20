Batı Trakya'da Büyük Derbent köyünde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Güncel

Batı Trakya'da, Meriç iline bağlı Büyük Derbent köyünde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, öğle saatlerinde başlayan yangına 45 itfaiyeci, 14 araç, 3 yangın söndürme uçağı ve bir helikopter müdahalede bulunuyor.

Yetkililer, yangının büyük olasılıkla yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirmesinde bulundu.

Meriç'te geçen yıl çıkan orman yangınlarında en az 28 kişi ölmüş, 20'den fazla kişi yaralanmıştı.

Atina yakınlarındaki Varnava'da bu yıl 11 Ağustos'ta başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle başka bölgelere de sıçrayan yangında da bir kişi hayatını kaybetmişti.