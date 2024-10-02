Batı Trakya'da Eğitim Özerkliği Tepkisi - Son Dakika
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Batı Trakya'da Eğitim Özerkliği Tepkisi

Türk okullarının özerkliği tehdit altında, Gökçeada'daki Rum okullarına karşı eleştiriler var.

02.10.2024 19:47
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Batı Trakyalı Türkler, Türkiye'nin izniyle 2013'te yalnızca 3 çocuk için Gökçeada'da özel Rum ilkokulunun açılmasına karşı, Batı Trakya'daki Türk ilkokullarının eğitim özerkliklerinin tek taraflı yasa ve uygulamalarla tahrip edilmesine tepki gösterdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından yayımlanan açıklamada, bu durumun Gökçeada ve Bozcaada'daki Rum okullarının açılmasıyla birlikte adadaki Rum Ortodoks azınlığın nüfusundaki ciddi artışla ilişkilendirilerek eleştirildi.

Gökçeada'da 2013'te yalnızca 3 çocuk için özel Rum ilkokulu ve 2015'te özel Rum ortaokulu ve lisesinin açılmasıyla birlikte Rum Ortodoks azınlığın nüfusundaki artışın daha da belirgin hale geldiği belirtilen açıklamada, "Gökçeada'daki bu gelişmeye karşın, Türk toplumunun yaşadığı Batı Trakya'da durum tam tersi. Eğitim özerkliğimizin yıllar içinde tek taraflı yasa ve uygulamalarla tahrip edilmesi sonucu, özerk statüdeki ilkokullarımızda eğitim kalitesi devlet tarafından bilinçli olarak düşürülmüş, çocuklarımız devlet okullarına gitmeye yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öğrenci sayısı 9'un altında olan ilkokulların kapatılmasına dair bakanlık kararının özerk durumdaki azınlık okullarına da uygulandığı hatırlatılarak, azınlığın iki dilli Türk anaokulu talebinin yıllardır görmezden gelindiği kaydedildi.

İskeçe'deki ortaokul ve lisesinin bina sorununa da işaret edilen açıklamada, mevcut binanın kapasitesinin öğrenci sayısını karşılamakta yetersiz kaldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Politika, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Trakya'da Eğitim Özerkliği Tepkisi - Son Dakika

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