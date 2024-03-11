Batı Trakya'da İki Türk Azınlık İlkokulu Robotik Kodlama Yarışmasında Finale Katılmaya Hak Kazandı

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Batı Trakya'da iki Türk azınlık ilkokulu, "Robotik Kodlama" yarışmasında büyük bir başarı elde ederek finale katılmaya hak kazandı.

"Stem Education"dan yapılan açıklamada, İskeçe'de bir araya gelen farklı ilkokul ve ortaokullardan 75 takımın, "Robotik Kodlama" yarışmasına katıldığı ve yenilikçi teknolojik çözümler içeren projeleriyle yarıştığı kaydedildi.

Açıklamada, Gümülcine İdadiye Türk Azınlık İlkokulu ve İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu takımlarının, bölge genelinde dereceye girerek Atina'da düzenlenecek final yarışmasına katılmaya hak kazandıkları belirtildi.