Batı Trakya'da Ramazan İftarları Dayanışmayı Güçlendiriyor - Son Dakika
Batı Trakya'da Ramazan İftarları Dayanışmayı Güçlendiriyor

06.03.2026 11:16
Batı Trakya'da düzenlenen toplu iftarlar, Türk toplumunun birlik ve kültürel değerlerini pekiştiriyor.

Batı Trakya'da ramazan ayında düzenlenen toplu iftar programları, bölgede yaşayan Türkler arasında dayanışmayı güçlendiren ve toplumsal bağları pekiştiren önemli buluşmalar arasında yer alıyor.

Seçilmiş müftülüklerin öncülüğünde, Türk azınlık dernekleri ve yerel toplumun katkılarıyla ramazan boyunca farklı köy ve kasabalarda kurulan iftar sofraları, Batı Trakyalı Türklerin bir araya geldiği önemli sosyal ve dini etkinlikler olarak öne çıkıyor.

Akşam ezanının okunmasıyla geleneksel yemeklerle oruçlar açılırken, ardından cemaat camilerde akşam namazı için saf tutuyor. Teravih namazının ardından ise camiler ve derneklerde düzenlenen çeşitli etkinliklerle ramazanın manevi atmosferi yaşatılıyor.

Programlar kapsamında özellikle çocuklara yönelik bilgi yarışmaları, ilahi dinletileri ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenerek ramazan geleneğinin yeni nesillere aktarılması amaçlanıyor. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar hem eğlenme hem de dini ve kültürel değerleri öğrenme imkanı buluyor.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında farklı köylerde düzenlenen iftar programlarının toplum için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Trampa, Batı Trakya'nın önemli noktalarında geniş katılımlı iftar programları düzenlendiğini belirterek, bu tür buluşmaların toplum içindeki birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade etti.

Trampa, "İftarlar, ramazan ayının en önemli sembollerinden biridir. Kurulan bu sofralar, Batı Trakya Türk toplumunun bir araya gelmesine ve dayanışma duygusunun güçlenmesine vesile oluyor." diyerek, söz konusu programlara Türkiye'den gelen konukların da katıldığını söyledi.

Gümülcine'de öğretmenlik yapan Nilay Mümin de ramazan ayında düzenlenen toplu iftar programlarının, yalnızca dini bir buluşma değil aynı zamanda kültürel ve toplumsal değerlerin yeni nesillere aktarılmasına da katkı sağladığını dile getirdi.

Farklı yaş gruplarından insanların aynı ortamda bir araya gelmesinin çocukların toplumsal ilişkileri gözlemlemelerine ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu belirten Nilay, "Bu tür etkinlikler çocukların birlikte hareket etmeyi, paylaşmayı ve toplumsal hayatın kurallarını öğrenmelerine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Güncel, Son Dakika

