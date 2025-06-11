Batı Trakya Türk Okullarına Kayıt Çağrısı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Batı Trakya'daki azınlık ortaokullarında kayıt sürecinin başlaması dolayısıyla Türk azınlık mensubu ailelere çocuklarını azınlık ortaokullarına kaydettirme çağrısında bulundu.

Habipoğlu, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, Türk azınlık okullarının, Türk kimliğinin korunması ve kültürel devamlılık açısından taşıdığı öneme işaret etti.

Azınlık okullarının özerk ve özel yapısının korunmasının toplumun geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Habipoğlu, "Çocuklarımızın Türk okullarında eğitim görmesi, Türk kimliğimizin, ana dilimiz Türkçenin ve kültürümüzün yaşatılması açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.